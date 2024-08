Fil a l’agulla en sanitat

Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Valls ha anunciat aquest dijous on s’ubicarà el futur Parc Sanitari, un compromís que el consistori va establir l’any 2023 amb la Generalitat. Des d’aleshores, els tècnics han estat els encarregats de cercar i determinar els terrenys per a una bona ubicació pels nous equipaments. Hi haurà una extensió de l’hospital, un centre d’atenció primària i un centre d’atenció intermèdia, és a dir, un sociosanitari. Es tractarà, doncs, d’un espai d’enorme importància per l’atenció sanitària de la població. Aconseguir una ubicació correcta no és un tema menor. En el cas de Valls, a més, no van ser poques les disputes polítiques al voltant de la ubicació, en el seu moment, del Pius Hospital. La capital de l’Alt Camp és una ciutat determinada pels seus torrents i col·locar un centre sanitari a tocar d’un, no sempre ha estat del gust de tothom. Finalment, també els torrents determinen en certa manera la ubicació del nou parc sanitari, però vials de nova construcció i passarel·les serviran per salvar distàncies i desnivells. Ara cal posar fil a l’agulla que, en termes reals, vol dir que es dediquin les partides econòmiques necessàries per fer realitat els projectes dels nous equipaments.