Alguna cosa no funciona quan els representants laborals de la Guàrdia Urbana de Reus reclamen més efectius i equipaments perquè pugui fer correctament la seva feina. Aquesta podria ser una reclamació genèrica que segurament subscriurien molts cossos policíacs. El cas, però, és que la petició que el sindicat realitza per a Reus se centra en la problemàtica que planteja una zona molt concreta de la ciutat. A les ciutats de certa dimensió sempre hi ha alguna zona on a la policia ‘li costa’ més accedir i poder actuar amb normalitat. Però la situació a Mas Pellicer sembla que està derivant cap a un punt de no retorn en què els principals perjudicats són aquells veïns que hi han quedat ‘atrapats’. Barris que s’han anat degradant, sigui en el vessant urbanístic o en el social, són espais propicis per la delinqüència i aquells veïns que poden, fugen a altres espais de la ciutat. Però no tothom pot fer-ho. Només actuacions globals que abastin des dels serveis socials, l’arquitectura o la seguretat, i amb molt d’esforç econòmic públic poden arribar a revertir la situació. Però les institucions, de vegades, tampoc no tenen la capacitat econòmica per a fer-ho. De tota manera, prioritzar la convivència, sempre és rendible a llarg termini.