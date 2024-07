El canvi que ha vingut per quedar-se

Creat: Actualitzat:

L’onada de calor, amb temperatures que sovint superen els 40 graus, asseca la vegetació i crea un entorn propici per a l’inici i la propagació ràpida dels incendis. Un simple descuit, com un cigarret mal apagat, una foguera no controlada o fins i tot la utilització d’eines que generin espurnes, pot desencadenar un foc devastador en qüestió de minuts. Per aquest motiu, els Agents Rurals han tancat diversos parcs naturals, entre ells el de la serra del Montsant. A banda del risc d’incendi, també hi ha un risc derivat directament de les altes temperatures que s’estan registrant aquests dies. De fet, aquest factor de la calor extrema, cal tenir-lo en compte no tan sols quan es tracta d’espais naturals, sinó també en entorns urbans. Els refugis climàtics que la majoria d’ajuntaments han establert són elements que han esdevingut imprescindibles, tenint en compte com l’escalfament global pel canvi climàtic ha vingut per a quedar-se. De vegades pot fer l’efecte que aquests refugis climàtics s’estableixen només per a complir l’expedient, però de ser així l’error seria majúscul, perquè a hores d’ara és impossible determinar com serà de determinant la seva efectivitat en un futur més o menys proper.