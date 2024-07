Dones i joves, els últims

Creat: Actualitzat:

La demarcació de Tarragona es roba en una situació de creixement de l’ocupació que destaca fins i tot en el conjunt de l’economia catalana. Malgrat això, resulta que la tipologia del mercat laboral tarragoní fa que sigui molt més complicada la incorporació a la feina de la gent jove i també de les dones. D’aquesta manera, segons apunten els experts, malgrat que, per exemple, en un any ha Tarragona s’han registrat fins a 10.000 nous persones assalariades, la taxa d’atur no es redueix i ens manté al voltant del 13%, força per sobre de la registrada al conjunt de Catalunya, que és del 9,5%. Els mateixos experts intenten donar les claus d’aquesta situació. Apunten la situació laboral dels joves. A Tarragona només té feina un de cada quatre, però resulta que en gran part també es tracta perquè la tipologia de les feines no s’adapta a la formació d’aquests joves –o a l’inrevés, segons com es miri. Això vol dir que les comarques de Tarragona exporten mà d’obra jove. Un altre factor, més sociològic que empresarial, és que les dones no s’incorporen al mercat laboral en la mateixa proporció. Hi ha un 16,4% d’atur femení a Tarragona, mentre que a Catalunya la taxa se situa en el 10,3%.