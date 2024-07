Pàdel d’alt nivell

Creat: Actualitzat:

El Club de Golf Costa Daurada té la seva seu social al terme del Catllar, però les seves instal·lacions superen els límits territorials cap a la ciutat de Tarragona. És per això que els seus responsables han volgut destacar les facilitats que han trobat en l’actual equip de govern del consistori tarragoní, encapçalat per Rubén Viñuales, per tirar endavant el seu projecte d’ampliació.

L’entitat fa tres anys que intenta tirar endavant l’ampliació, amb tres noves pistes de tenis i set de pàdel, però no ha estat fins ara, expliquen, que s’ha desencallat. Abans, insisteixen, «la burocràcia semblava no acabar mai». El golf continua sent una activitat indestriable d’un cert elitisme i estatus econòmic, però poder disposar de noves pistes de pàdel representarà obrir un accés a una activitat que s’ha estès enormement dins un àmbit social molt més ampli.

I no tan sols les pistes a Tarragona/el Catllar poden ser rellevants per això. També representen un valor afegit en l’àmbit competitiu. El projecte, tal com està planificat, permetrà acollir competicions estatals dins el marc federatiu. Dins el seu àmbit privat, poder gaudir de competicions d’alt nivell si es donen, pot representar sumar eines d’oci pels tarragonins.