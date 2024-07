Creat: Actualitzat:

Els supermercats de venda 24 hores s’han convertit en un servei que dona servei a molts ciutadans que necessiten fer compres fora dels horaris habituals. No obstant això, aquesta conveniència té un vessant menys positiu, com es va exemplificar fa pocs dies al barri del Port, amb importants conflictes al carrer Orosi. L’alcohol és una droga legalitzada i molt normalitzada en la nostra societat, però s’han establert algunes restriccions que en gran manera depenen de la bona voluntat del comerciant, perquè és molt complicat poder fiscalitzar-ne el comportament de manera sistemàtica. Hi ha establiments que permeten la compra d’alcohol a qualsevol hora, malgrat que no se’n pugui vendre de les 22 h a les 8 del matí i, al mateix temps, també en venen a menors d’edat. Evidentment, no tots els establiments de 24 h actuen de la mateixa manera. Per això la intenció de l’Ajuntament de Tarragona d’aplicar la llei que li permet limitar l’horari dependrà dels informes previs de la Guàrdia Urbana. Cal suposar que serà força senzill determinar els locals on els conflictes són reiterats i sobre els quals sí que estarà justificat retallar la llibertat comercial de què gaudeixen.