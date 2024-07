Creat: Actualitzat:

La Comunalitat Reus Sud ha plantejat un interessant projecte per posar en marxa una comunitat energètica als barris del sud de la ciutat. En municipis més petits ja han començat a implantar-se models de generació energètica utilitzant equipaments públics que posteriorment reverteixen a la comunitat. D’aquesta manera, la proposta que afectaria barris com Fortuny, Parcel·les Cases, Juroca i Montserrat, seria aplicar també aquest model, instal·lant plaques solars a equipaments públics i també a espais comunitaris. El resultat seria el de poder generar un benefici que els mateixos veïns tinguin capacitat de gestionar. Un dels destins més evidents seria el de poder ajudar a reduir la facturà energètica a les famílies més necessitades. Perquè, en realitat, potser ja no parlem només de casos de necessitats extremes, que hi són. Cada vegada més el llindar de la pobresa s’atansa més a un nombre més gran de llars. En aquesta mateixa edició expliquem l’estudi elaborat per AECOC Shopperview i que, de fet, només analitza l’evolució del tiquet de la compra. La conclusió resulta esfereïdora quan afirma que el 50% de les llars arriba justa a finals de mes. Si aquest és el panorama només respecte d’allò tan bàsic com la compra, tota la resta resulta difícil d’entendre com es pot suportar a llarg termini.