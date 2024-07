Comerç de primera necessitat

Creat: Actualitzat:

En l’edició d’avui expliquem una història petita, que mai no generarà un gran titular informatiu, però que pot acabar esdevenint un element diferenciador en la millora de la qualitat de vida per a tot un col·lectiu humà. Es tracta de la iniciativa de la Paula Álvarez, una jove que s’ha decidit a recuperar l’única botiga que donava servei al poble de la Riba, ubicat al límit territorial entre l’Alt Camp i la Conca de Barberà. A la Riba, com passa a la gran majoria de municipis on no es registra una immigració destacada, la població ha envellit substancialment les últimes dècades. Si bé és cert que la logística i els serveis ‘online’ han facilitat l’accés a un comerç globalitzat, tot just a gent gran continua patint una bretxa tecnològica que fa que no puguin aprofitar els avantatges –quan ho són– de les noves tecnologies. Per aquest motiu és tan rellevant que Ca la Paula existeixi. Facilita l’accés ràpid a la població de productes que poden arribar a ser de primera necessitat i evita que hagin de desplaçar-se per aconseguir-los. A més, i això és un valor afegit si es coneix com és de complicada l’orografia de la Riba, fins i tot ha establert un servei per dur les compres a domicili.