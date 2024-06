Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ja va destacar quan va fer el balanç del primer any de mandat, l’increment del nombre d’agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Amb aquest augment d’efectius el consistori s’ha pogut permetre el compromís amb els veïns del barri del Port de fer més evident la presència policial a la zona, amb més patrullatge a peu. Paral·lelament, es compta amb el suport de les càmeres de seguretat, que seran revisades perquè les 27 que hi ha instal·lades siguin funcionals i operatives. Per la seva banda, els veïns no acaben de refiar-se de les promeses municipals. A altres indrets, com per exemple els barris de Llevant, campanyes específiques i l’ús de nova tecnologia com la dels drons va servir per aturar el creixent nombre de robatoris que patia la zona. El barri del Port no té la mateixa tipologia que Llevant i els problemes de seguretat fins ara afecten més una situació de convivència que no pas de robatoris a habitatges. Tenint en compte que no és un barri que acumuli espais d’oci, l’increment de controls –sobretot en un espai de tanta circulació, com l’estació de trens– i una atenció més directa hauria de servir també per retornar la tranquil·litat als veïns.