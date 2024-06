Els dos plats del balanç

Creat: Actualitzat:

Qualsevol de les moltes eines ‘online’ de càlcul de rutes diria que entre Reus i Tarragona hi ha una distància de 12,6 quilòmetres. En realitat, filant prim, els termes municipals són fronters, així que seria possible reduir la distància a tot just un pas. És cert, però, que durant molts anys, la distància política havia estat molt més àmplia entre les dues ciutats. Les disputes de campanar sobre qüestions que, des de la perspectiva de la distància, poden semblar ridícules, van aconseguir posar traves a un desenvolupament més consistent d’aquest espai del Camp de Tarragona. Ara políticament les dues capitals mostren una sintonia inusitada. Tot just aquest dilluns els seus màxims responsables han presentat el balanç del primer any. Balanç, que etimològicament sorgeix del concepte de ‘dos plats’ (els de la balança), vol dir mostrar el que és positiu, contraposant-lo amb el que ha estat negatiu. És normal que el plat dels contres estigui poc ple, pels alcaldes. Cadascun d’ells ha volgut treure pit de la feina feta, potser amb poques referències a un espai metropolità que se suposa que volen impulsar, però encara en queden tres per passar un balanç que aleshores serà definitiu.