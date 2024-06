La connexió de l’A-27 a Montblanc

Creat: Actualitzat:

Tot just al maig s’anunciava per part del Ministeri de Transports l’adjudicació de les obres de millora de la connexió de l’A-27 amb la carretera N-240. No ha estat fins ara, però, que s’ha anunciat que el MITMA ha formalitzat el contracte per iniciar les obres, que tenen un cost de 5,4 milions d’euros. Des de la perspectiva de l’administració segurament es tracta d’un procés que s’ha fet amb celeritat, però des de la perspectiva ciutadana, qualsevol retard accentua el drama que la proximitat de l’estiu només fa que anunciar. L’autovia A-27 és una via essencial pel desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona. Representa una connexió més ràpida i directa cap a la zona de Lleida l’Aragó, que són absolutament estratègiques per l’activitat del Port de Tarragona. Però mentre no es culminin les obres per connectar l’autovia amb l’N-240 i l’autopista AP-2, la zona de Montblanc és un coll d’ampolla que cada cap de setmana pateix retencions inacabables. A l’estiu, a més, les obres que han de donar solució a la interconnexió seran, segurament, un element nou que multiplicarà el problema. Si la previsió no ha lluït especialment fins ara, cal esperar que almenys es puguin gestionar sistemes de control que intentin minimitzar la situació.