La nostra societat, l’occidental, és plena de contrastos. Sempre ha estat així, sens dubte, però la circulació de la informació i de les dades mai no havia estat tan gran i ràpida com ara. Potser aquest excés d’informació és el que comenci a convertir en banals qüestions amb què abans es podien escriure epopeies.

Tot just se celebra l’aniversari del desembarcament de Normandia, un esdeveniment essencial en l’alliberament d’Europa de l’ocupació nazi i només cal recordar que allí van morir al voltant de 14,000 persones, 4.000 dels quals soldats aliats. Això que ens sembla tan rellevant recordar contrasta amb els gairebé 40.000 morts actuals a Gaza i la impossibilitat de trobar el desllorigador a un conflicte que fa dècades que dura.

Les lliçons de la guerra d’aleshores han servit per a res? No ho sembla. I els contrastos no paren. Dimecres, més de 250 joves d’Ucraïna, feien una visita a PortAventura per fugir ni que fos temporalment, del drama de la guerra. Els acollim mentre els estats s’intercanvien material bèl·lic. Unes armes que per a uns serveixen, però per a d’altres no per raons només d’estratègia geopolítica. Les lliçons d’aquests conflictes més recents, serviran per a res?