Quan plou malament

Els bombers van atendre la matinada de dissabte a diumenge centenars d’avisos a causa de les fortes tempestes que van afectar Catalunya. Fa mesos que d’una manera o altra tothom espera que plogui i fins ara, els episodis de pluja han servit fins i tot per a calmar climes polítics complicats a causa de la sequera. Però dissabte va ploure malament: massa aigua acumulada en un període de temps curt va tornar a evidenciar els problemes que les nostres ciutats tenen per a fer front a aquests fenòmens meteorològics. Afortunadament, aquestes últimes tempestes no es van allargar en el temps i els danys no han estat molt importants. A Tarragona, novament els barris marítims van ser els més afectats –juntament amb l’Arrabassada, on l’aigua sempre que pot intenta recuperar els torrents que li va manllevar l’urbanisme–. Al barri del Port hi ha mesures que han pogut apaivagar una mica l’efecte de l’aigua sobre els pàrquings, però els nous col·lectors comencen a ser una necessitat d’urgent. S’ha començat a redactar el projecte i només cal esperar que el temps –encara algun any– que es tardi a renovar-los la zona no pateixi cap altre gran patac d’aigua. Tot i que el canvi climàtic no hi ajuda.