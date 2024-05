Víctimes en la història

Creat: Actualitzat:

Expliquem aquest dimecres que l’Associació Setge de Tarragona 1811 comencen els actes de commemoració que anualment serveixen per homenatjar els tarragonins que van defensar la ciutat durant la Guerra del Francès. De fet, tot just s’ha posat el punt final al festival de recreació històrica Tarraco Viva. I ara n’engega un altre, d’esdeveniment, que tampoc no renuncia a les accions de recreació d’episodis concrets, tot i que la seva finalitat és menys lúdica que la de l’esdeveniment romà. L’èpica que se sol aplicar per rememorar la història de passat romà no és la mateixa que la d’un moment històric força més pròxim en el temps i que té com a principal nexe el de recordar les víctimes que va deixar el conflicte bèl·lic. És una reparació de la memòria, allunyada al segle XIX i per això menys dolorosa que altres referents – desgraciadament no ens en falten– com el de la Guerra Civil del segle XX, que necessita una recuperació més social que no pas historiogràfica. En qualsevol cas, donar forma pública a aquest record també ha de servir per a recordar-nos que en les guerres, que decideixen els governants, sempre la major part de les víctimes tenen poc a veure amb el poder.