Teatre nòmada

Fa vint anys que la Sala Trono cerca un espai per a instal·lar-s’hi definitivament. La pròxima temporada estrenarà un nou escenari, el Teatre Magatzem de la Cooperativa Obrera Tarraconense (COT), després d’una etapa al Teatre Metropol que s’ha vist aturada per les obres de l’equipament. Es tracta de l’única entitat de la ciutat que produeix obres teatrals que travessen les fronteres del Camp i també de Catalunya.

Fa més d’una dècada que organitza el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, esdeveniment consolidat i que posa la ciutat en el mapa de les noves propostes escèniques internacionals. Malgrat la inestabilitat que comporta canviar d’ubicació, la Trono mai no s’ha donat per vençuda i presenta, cada any, una programació estable de qualitat, a banda d’una producció pròpia cuinada a Tarragona.

L’acord exemplar amb la COT és una nova tireta que assegura un futur d’un any, però en cap cas aporta una solució definitiva. Si la ciutat creu en la Sala Trono, s’hi ha de bolcar. Perquè de moment s’han pogut parar els cops, però tal com expressava ahir el gestor de la sala, Joan Negrié, cada vegada és més difícil. Tarragona no es pot permetre perdre un actiu cultural d’aquestes dimensions: cal facilitar la feina a aquelles persones que la fan bé.