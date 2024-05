Cap a la transformació de la mobilitat

Creat: Actualitzat:

Reus acollirà aquest cap de setmana una nova edició del Velèctric, on hi haurà una trentena de marques que mostraran els seus vehicles elèctrics o híbrids. Vista l’evolució des de la primera edició de la mostra –quan la mobilitat elèctrica eficaç era encara un producte exòtic– fins ara en què fins i tot hi ha marques que ofereixen la instal·lació de punts de càrrega particulars amb l’adquisició d’un dels seus cotxes, el salt ha estat prodigiós. I, així i tot, encara estem lluny d’enfilar un procés de substitució real de la mobilitat amb combustibles fòssils a la de les energies renovables. En l’àmbit del vehicle particular s’ha avançat de manera pronunciada, tot i que de vegades sembla que l’evolució tecnològica sigui en realitat més lenta del que les possibilitats de les empreses del sector poden assumir. Allí on encara no hi ha un avanç significatiu és en els vehicles de transport professional –sobretot els camions– que, de fet, representen un gruix important de les emissions actu- als. La tecnologia no permet assolir autonomies prou llargues perquè siguin eficaces pel sector i els costos dels vehicles estan fora del mercat real de la rendibilitat d’empreses o autònoms. Quan hi hagi un desenvolupament real en aquest mercat es podrà començar a parlar seriosament de renovació.