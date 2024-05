Un futur musical

Creat: Actualitzat:

La vintena edició de la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca ha tancat aquest diumenge i a l’hora de fer balanç es valora el nombre d’actuacions i també el de professionals que hi han participat. En aquest sentit, els resultats són excel·lents, amb rècord d’assistència de professionals del sector de la música. Hi ha, però, altres condicionants que no són mesurables quantitativament i que també han convertit Vila-seca al llarg del cap de setmana, en la capital de la música de Catalunya. Enguany, i així ho explicava el director del festival quan s’estava tancant la programació, hi ha hagut una aposta molt clara per aquells nous artistes i grups que estan començant les seves carreres. Evidentment, no han faltat les ‘apostes segures’, de formacions més conegudes, però aquestes actuacions s’han compaginat amb les de les apostes de futur que, acabada la FiM d’enguany, es pot dir que han acomplert amb les expectatives. Malgrat que en altres aspectes culturals, sobretot els vinculats amb la llengua, el nostre país no sembla trobar el desllorigador per afrontar el futur, la música i, especialment, la música en català, està generant una gran quantitat de noves propostes per poder afrontar el que ha de venir amb una mica d’optimisme.