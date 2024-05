Una història que ens és pròpia

Creat: Actualitzat:

Una de les aportacions més importants que fa Tarraco Viva a cada nova convocatòria és la dedicada als escolars. Durant diversos dies acaben passant per les seves activitats milers de nois i noies de centres escolars d’arreu de Catalunya i, especialment de Tarragona i el Tarragonès. Es tracta d’un públic especialment complicat. Els joves estan en procés de descobrir i construir la seva idiosincràsia particular, però hi ha elements que els són comuns. Un d’aquests elements és que es tracta de persones sobreinformades, és a dir, que tenen la possibilitat d’accedir i rebre informació gairebé infinita. La majoria d’ells, és evident, són ‘ímputs’ visuals i, en realitat, aquesta sobreinformació sovint té com a conseqüència no arribar a aprofundir en res concret. També costa que puguin interessar-se per res durant massa estona seguida i és molt fàcil que arribin aviat a l’avorriment perquè estan sobreestimulats, també. I, així i tot, haurien de saber la sort que tenen de poder accedir a les activitats que els ofereix Tàrraco Viva. D’una manera força amena, però també mantenint la rigorositat històrica, els joves tenen accés a trossos d’història que els són pròpies i que han configurat la societat que ara ens ha tocat viure. Malgrat que pugui costar accedir-hi, intentar arribar als joves és una tasca que cal agrair al festival tarragoní.