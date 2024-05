Creat: Actualitzat:

Tarragona és una ciutat turística. I aspira a ser-ho encara més i poder millorar la seva capacitat per acollir i atendre visitants estacionals –dels quals els càmpings en són els principals beneficiaris. I un dels serveis pensats, no exclusivament, però també, amb finalitats turístiques són els espais de restauració, cafeteries i bars. Molts d’ells aspiren a tenir, aprofitant l’excel·lent climatologia que ens ofereix aquesta zona mediterrània, terrasses amb les quals ampliar el negoci. De fet, durant el període de sortida de la pandèmia, aquest va ser una de les grans apostes per la normalització social, permetre obrir al carrer tantes terrasses com fos possible, fins i tot, tallant carrers al trànsit si era necessari. Però això era en aquest moment de sortida del pànic de la reclusió a les cases. Després la proliferació va generar disputes perquè cal compatibilitzar l’activitat dels establiments amb la ‘circulació’ i el descans ciutadà als carrers i on resideixen. Ara el govern municipal tarragoní està ultimant l’ordenança que les ha de regular i que estarà llesta, es preveu, abans de l’estiu. Novament, caldrà atendre a aquesta convivència entre espai ocupat i espai ciutadà, però almenys sembla que es planteja una normativa amb sancions que no surti a compte pagar, com fins ara.