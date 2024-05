Formació agrària

Creat: Actualitzat:

De vegades hi ha informacions a les quals no els podem donar la dimensió que mereixerien. En això entonem un sincer ‘mea culpa’, tot i que sempre existeixen raons de pes amb les quals ho justifiquen: manca d’espai, manca de recursos, sobresaturació d’altres informacions... Tant se val. Una d’aquestes informacions és, per exemple, la que recull la transformació de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus en un centre de referència en la formació professional. Hi ha la voluntat, expressada de les institucions públiques, de potenciar els ensenyaments professionals. De vegades es parla equivocadament de ‘dignificar-los’. Potser hi ha hagut èpoques no que no han aconseguit prestigi, sobretot per contraposició a un model competencial poc clar, però sempre han estat uns estudis dignes. Ara, a més, són uns estudis amb un potencial enorme pel futur dels joves. En el cas de l’Institut d’Horticultura, cal sumar-hi el valor afegit de l’àmbit d’ensenyament. El sector productiu agrari necessita nous professionals que puguin garantir el futur no tan sols d’explotacions agràries, familiars o no. Si no que garanteixi el futur d’una producció de proximitat sense la qual no mantindrem un territori consolidat ni uns productes de qualitat.