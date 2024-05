Un espai on refugiar-se

Creat: Actualitzat:

El Govern de la Generalitat està analitzant la situació de diversos immobles a Reus per ubicar-hi un SIE, un Servei d’Intervenció Especialitzada en violències masclistes. Es tracta d’un servei que ja existeix a la ciutat de Tarragona, però que és d’absoluta necessitat a la capital reusenca. El departament d’Igualtat i Feminismes està fent una tria molt exhaustiva dels que ha de ser aquest futur local. És determinant no tan sols la seva tipologia, per capacitat o accessibilitat, sinó que també és molt rellevant la seva ubicació. A l’hora de donar servei d’acolliment a dones afectades per violència masclista, han de poder sentir-se no tan sols acollides, sinó també segures. Reben atenció les 24 hores del dia, perquè només d’aquesta manera poden refugiar-se d’una situació personal duríssima que, sovint, depassa l’àmbit personal i afecta també fills i altres familiars. Actualment, hi ha serveis públics i entitats que fan una gran feina atenent situacions de violència masclista, però poder atorgar una llar on recuperar-se, és una eina molt potent per a les víctimes. Segons va expressar la consellera Tània Verge, la previsió és que el SIE de Reus atengui fins a 300 dones el primer any de funcionament. I aquest és el drama que ens hauria de remoure com a societat: que un espai com aquest sigui tan maleïdament imprescindible.