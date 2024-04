Incivime a la brossa

Creat: Actualitzat:

Ala ciutat de Reus, cada dia recullen residus i deixalles fora dels llocs establerts que omplen fins a tres contenidors de grans dimensions. I només és una part del problema de la gestió de la brossa en el moment que els ciutadans han de fer ús dels serveis de recollida. La intenció de l’Ajuntament és engegar una campanya de conscienciació que, el mateix temps inclourà un apartat de sancions als infractors quan pugui ser identificat. Es tractarà de multes d’entre 600 i 700 euros, quantitats que haurien de ser prou altes per a dissuadir a la majoria de les persones que actuen de manera incívica. Es pot argumentar que potser amb una campanya de conscienciació n’hi hauria d’haver prou, però els precedents no sembla que ho validin. Amb tot, el consistori intentarà que les sancions siguin l’últim recurs de l’actuació contra l’incivisme. És un incivisme, aquests, que no només afecta la neteja i la salubritat de l’entorn, sinó també la cohesió social i el respecte pel benestar col·lectiu. Es tracta, en definitiva, d’una falta de respecte cap als conciutadans, que afecta la imatge de la ciutat, que pot tenir repercussions sanitàries i, evidentment, que provoca una despesa anual de milers d’euros que també acaben sortint dels mateixos veïns.