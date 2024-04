La Tàrraco del Mediterrani

Creat: Actualitzat:

Tarraco Viva ha presentat la que ja és la seva 26a edició. Es tracta d’un dels esdeveniments que aconsegueix atraure més visitants a la ciutat de Tarragona al llarg de l’any. La seva capacitat d’atracció no es concentra només en les moltes i importants mostres de recreació històrica que cada any acull. Si alguna cosa ha demostrat aquest festival històric és que ha superat en molt allò que segurament va provocar-ne el naixement: aprofitar l’entorn romà de la ciutat per a recrear de manera més o menys ociosa com hi vivien els nostres avantpassats. Ara Tarraco Viva és molt més que això. Ens ha ensenyat al llarg d’aquests anys no només com vivien. Hem pogut saber com es relacionaven, com comerciaven, com menjaven, com eren les lluites de poder i, evidentment, com es divertien. Enguany es posa sobre la taula com a eix vertebrador el Mediterrani, és a dir, l’escenari a partir del qual es va expandir l’imperi romà, però també la zona on van sorgir les grans civilitzacions occidentals i, al mateix temps, els cultes religiosos que han protagonitzat, per a bé i per a mal, gran part del desenvolupament social dels mil·lennis que ens separen del seu naixement. Un escenari que, desgraciadament, encara està d’actualitat pels conflictes que suporta.