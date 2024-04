Vestir el sant solar

Creat: Actualitzat:

Per poder complir la Llei de Canvi Climàtic de l’any 2017, la promoció i construcció de plantes d’energia solar és indispensable. El país ha de realitzar una transició energètica a un model cent per cent renovable. Estem lluny encara de l’objectiu, però és un procés imparable que creix de manera exponencial. La nostra meteorologia –deixant de banda efectes perniciosos, tot just pel canvi climàtic– afavoreix la instal·lació d’eines de generació d’energies renovables, tant eòliques com solars. Ja hi ha pobles on s’utilitzen els equipaments públics per a generar una energia que esdevé comunitària i pública. I a espais rurals, una de les condicions per instal·lar nous parcs és minimitzar el seu impacte sobre el medi ambient. El Camp de Tarragona, excepte el Priorat, està experimentant un creixement destacat en la implantació de parcs solars i un cas paradigmàtic és el de Constantí. El seu gran polígon industrial ha estat el catalitzador de la implantació de grans parcs. L’activitat agrícola, que ha anat desapareixent, es va substituint per mòduls energètics, però el manteniment del sector primari ha de poder-se amollar al desenvolupament energètic i aquesta ha de ser la prioritat de les autoritats. No podem desvestir un sant per vestir-ne un altre.