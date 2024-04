Creat: Actualitzat:

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona té una política comunicativa pròpia. I això es posa de manifest quan, sense atendre a cap criteri de campanya planificada, utilitza les seves xarxes socials per exposar projectes de gran magnitud, tant econòmicament com per rellevància urbanística. Ho ha fet per explicar quina és la proposta del Port de Tarragona per remodelar la plaça dels Carros de Tarragona. Aquest enclavament ciutadà ja està en el punt de mira de l’Ajuntament, que va elaborar i presentar un Pla Integral de la Part Baixa que proposava la remodelació de l’espai. L’autoritat portuària efectivament es va oferir per a actuar a la plaça, convertint-la en una mena d’extensió que unís ciutat i port. I potser amb la voluntat de poder accelerar aquesta intervenció, Saül Garreta, ha decidit fer pública la proposta que va encarregar, sens dubte molt més ambiciosa i atractiva que la que planificava el consistori. Serà potser una nova manera de planificar projectes i arribar a acords, amb l’ús de les xarxes socials i una exposició pública desfermada. El govern municipal haurà de dir la seva i potser, perquè no, tot vagi molt més ràpid que no pas programant reunions i trobades institucionals. Si és per bé, benvinguda la modernitat.