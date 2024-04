Trens que no s’aturen

Creat: Actualitzat:

Fa alguns mesos es presentava el projecte de l’estació Intermodal que ha de servir, d’una banda, per aconseguir una connexió ferroviària propera a l’aeroport reusenc i d’altra, que es puguin connectar les línies convencionals actuals amb la del Corredor del Mediterrani i, per extensió, amb l’alta velocitat i l’estació del Camp de Tarragona. Com no podia ser d’altra manera en el nostre territori, ja han aparegut les primeres desavinences respecte del nom que haurà de dur aquest futur equipament. Però a banda d’aquesta circumstància que podria considerar-se anecdòtica –està per veure si no va a més–, hi ha un altre element que està començant a sorgir i que és força més important. Fins a quin punt la nova estació i les connexions que permeti, afectarà a les rutes i el nombre de trens que actualment connecten estacions com Reus i Tarragona. Els tècnics de l’Ajuntament de Tarragona tenen clar que l’estació a Vila-seca afectarà negativament els serveis ferroviaris a la ciutat. Però, així i tot, l’equip de govern ha decidit no plantejar-ho ‘pel broc gros’ a les al·legacions «per compromisos polítics». Es buscaran, i segurament trobaran, solucions alternatives. Però, com sol passar, més cares i més lentes que les que segurament plantegen els tècnics.