Aparador natural

El projecte RENATUReus preveu l’habilitació d’una gran finca entre el barranc del Pedret i la urbanització Aigüesverds. Es tracta d’aprofitar l’aigua de la depuradora de la zona per desenvolupar una bassa i, com a conseqüència directa, tot un ecosistema natural i flora i fauna autòctons. És un signe dels temps haver de generar espais naturals de manera artificial per arribar a reproduir allò que ja existia abans dels ‘progrés’ urbanístic dels entorns urbans. Sigui com sigui, la voluntat del projecte ha de permetre recuperar o intentar preservar espècies que abans eren naturals a la zona. Granotes, ratpenats, peixos, petits amfibis entre d’altres que la presència humana i la contaminació inherent a la seva presència –no només ambiental, sinó també tallant camins naturals o eliminant hàbitats– havia fet gairebé desaparèixer. El projecte preveu una bassa de no menys de 15.000 metres quadrats en un espai que supera els 25.000. Hi ha espai suficient per a permetre una vida animal renovada –que incorporarà, a més, nius per a ratpenats i el trasllat de xoriguers controlats a la zona. La finca esdevindrà un espai on descobrir la natura, una mena d’aparador pels ciutadans del que s’haurà pogut recuperar d’allò que en el seu moment no es va saber preservar.