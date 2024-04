Guanyar turisme per l’estómac

Creat: Actualitzat:

El turisme de ‘sol i platja’ sovint s’ha considerat com un estigma més que no pas una oportunitat. I era així quan la indústria turística estava encara agafant forma en un país, el nostre, que ha hagut d’aprendre a obrir fronteres quan encara n’hi havia moltes de tancades a l’interior, tot i que fos al final d’una dictadura. El ‘sol i platja’ es va associar a un desenvolupament urbanístic del qual encara ara es paguen les conseqüències. Salou ha estat tradicionalment un destí associat a aquest turisme de ‘sol i platja’. El cert, però, és que el país ha aconseguit evolucionar en aquesta matèria. Evidentment que la Costa Daurada en conjunt i Salou en concret, encara serà un punt d’atracció per la seva temperatura i per l’accessibilitat a les platges. Però amb els anys s’han fet apostes complementàries amb les quals estirar la temporada i que el turisme no sigui només un recurs d’un període molt concret de l’any. El turisme familiar, primer (i amb la contribució inestimable de PortAventura, és clar) o el turisme esportiu, després, han estat determinants. Ara també es vol atraure el visitant per l’estómac, una proposta que no és innovadora, però que amb el complement de les infraestructures que ja ofereix Salou, pot sumar, i molt, per estirar les temporades.