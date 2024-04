Definir la ciutat amb l’urbanisme

Creat: Actualitzat:

La Comissió Provincial d’Urbanisme, organisme depenent de la Generalitat, serà la que hauria de validar el projecte per la urbanització d’una part del barri de La Móra, a Tarragona. Posteriorment, el plenari municipal, haurà de fer-ne l’aprovació definitiva i aleshores ja hi haurà via lliure per la construcció de més de cent deu nous habitatges en aquesta zona de Llevant. La planificació del barri ja preveia el creixement cap a la zona del Mas de Marques i, de fet, part de la zona ja està urbanitzada i amb els vials distribuïts i habilitats. Es tracta d’un creixement poblacional important. Malgrat que acabi passant pels filtres tècnics,

urbanístics i administratius existents, la sensació final pot ser que sigui un creixement sense cap criteri polític definit. Per casos com aquests és tan rellevant que es pugui accelerar la definició del nou POUM de la ciutat de Tarragona. És el document que ha de determinar quin ha de ser el futur de la capital tarragonina no tan sols en un termini immediat, sinó amb una visió més àmplia. La definició política i les contribucions ciutadanes van determinar el POUM anterior, que va saltar pels aires per raons judicials tangencials, però ja hi havia molta feina feta que segur que contribuirà a accelerar el nou i necessari document regulador.