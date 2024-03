Feines per especialistes

Creat: Actualitzat:

Els professionals de l’Institut Pere Mata han anunciat mobilitzacions per reclamar que les noves incorporacions al centre siguin de psicòlegs especialitzats. Demanen, en realitat, que es compleixi el que ja estableix la normativa legal i que determina que per exercir en la sanitat pública o concertada han d’estar acreditats com a especialistes en Psicologia Clínica. És a dir, amb quatre anys d’estudis afegits que la majoria de les noves contractacions no han realitzat. En el reclam dels psicòlegs clínics es posa de manifest que la feina que les noves incorporacions han de realitzar implica enfrontar-se a dinàmiques de gran complexitat. La paradoxa és que els nous psicòlegs, sense l’experiència necessària, són els que han d’acabar tutoritzant futures incorporacions. És a dir, un cercle viciós que pot acabar rebaixant la qualitat final del servei. D’aquesta manera, malgrat que s’afegeixen efectius, que poden ser molt necessaris, no s’assoleix una immediatesa en els resultats, que en el cas de la sanitat, resulta força determinant. En certa manera és el mateix problema que afecta el sector de l’educació, que va requerir de la incorporació d’un gran nombre de professionals. La manca de perfils adequats va rebaixar els requeriments, amb el conseqüent efecte negatiu en la qualitat de l’ensenyament.