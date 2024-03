Ocupacions disruptives

Creat: Actualitzat:

Les ocupacions d’habitatges són un element disruptiu dels temps que ens ha tocat viure. Ho són en la seva accepció directa, de fet, perquè és un element antisocial. En primer lloc, perquè l’habitatge és un dret reconegut i indestriable de la qualitat de vida i que, així i tot, no en pot disposar tothom. Les ocupacions per necessitats socials, doncs, no haurien d’existir. Però, evidentment, hi són i no sembla que estem a prop de posar-hi remei en un horitzó de temps raonable. Així i tot, també hi ha un altre tipus d’ocupacions. Es tracta de les denominades delinqüencials, que res tenen a veure amb la necessitat d’una família o una persona de disposar d’un lloc on viure. En la majoria dels casos, es produeixen en habitatges de grans tenidors que ni tan sols es molesten a denunciar-ho. Per això resulta especialment rellevant que, per normativa aprovada al Parlament, la Guàrdia Urbana ja pugui actuar d’ofici en aquests casos. Preservar la convivència ciutadana és una de les finalitats de la policia local, i ara ja no caldrà que esperi a una denúncia del propietari per posar remei als problemes que sovint es generen en aquestes ocupacions. Sempre discriminant aquelles que sí que tinguin un rerefons social.