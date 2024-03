Ampliar mercat

Creat: Actualitzat:

Qualsevol usuari d’internet que hagi fet mai una compra, o simplement estigui realitzant la recerca d’un determinat producte ja sap que, de manera immediata i constant, rebrà centenars d’impactes vinculats a què hagi fet mentre navegava. Les famoses ‘cookies’ han servit al comerç d’internet a conèixer i fer un seguiment dels usuaris o potencials clients. Les normatives de privacitat, cada vegada més restrictives, estan fent desaparèixer aquestes eines de seguiment, però s’estan substituint per campanyes de captació de registres. Els webs que ofereixen serveis intenten aconseguir el registre dels usuaris per poder oferir una atenció més personalitzada. Això mateix s’han proposat fer els comerciants del Tomb de Reus, entrant de ple en una digitalització tant i tan necessària per als comerços per poder subsistir. En cerca manera és aprofitar les eines d’internet que fan tant mal al comerç local per a treure’n profit. Una aplicació permetrà tenir els usuaris geolocalitzats i al mateix temps els permetrà rebre ofertes, participar en sortejos o cercar el seu producte a un establiment pròxim. Tot plegat són dades que després els comerços podran reutilitzar per continuar oferint millor i nous serveis als clients. Han ampliat mercat a cop de ‘clic’.