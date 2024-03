Formar l’intel·lecte

Creat: Actualitzat:

El Dia Internacional de les Dones continua sent una data remarcada al calendari i absolutament necessària per a mantenir les reivindicacions i les demandes que, malgrat ser la majoria repetitives any rere any, es mantenen vigents. La societat catalana pot treure pit de ser una de les més avançades en el reconeixement institucional dels drets de les dones, en molts àmbits, des del més íntim i personal, a altres més col·lectius, com els laborals o de paritat pública. I malgrat això, encara queda un llarg camí per recórrer.

Estem lluny de poder assolir una igualtat real i consolidada entre gèneres i que aquesta no esdevingui una qüestió de discrepància política. En aquest sentit, l’extrema dreta està fent forat en àmbits que han de començar a preocupar-nos. La recent enquesta del CEO assenyalava que s’està registrant un gir cap a posicions més conservadores per part del jovent masculí.

Que els joves de 16 a 24 anys es mostrin cada vegada més bel·ligerants contra el feminisme i que assumeixin postulats com que la majoria de les denúncies per agressions de les dones són falses (un 0,0084% és el percentatge real), vol dir que potser a més de lluita per la igualtat, caldrà fer més esforç també en la lluita per la formació intel·lectual dels més joves.