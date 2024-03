‘Una llaurada, una regada’

Creat: Actualitzat:

Una empresa de Marçà ha recuperat les mules i els cavalls per llaurar els costers de vinya del Priorat. En un context de sequera preocupant, les tècniques ancestrals s’erigeixen una alternativa útil i efectiva. Els animals accedeixen a llocs on la maquinària no pot, redueixen la petjada ambiental i són molt més respectuosos amb l’entorn. Durant aquestes setmanes, les mules s’encarreguen d’esponjar i oxigenar la terra abans de l’arribada de la primavera.

La mecanització i la industrialització va suposar un avenç en molts sectors, també en el de l’agricultura, però com a conseqüència va provocar la desaparició de tècniques com la tracció animal per llaurar. Dècades després, agricultors i empreses del territori tornen a reivindicar-les per necessitat i per convicció. Malgrat que els grans tenidors continuïn defensant la industrialització de l’agricultura per a fer-la rendible, els petits agricultors prenen com a alternativa tècniques que es creien obsoletes.

És important que, en un territori com el nostre, on els exemples de petits productors són enormes, s’escoltin les necessitats del camp i s’ofereixin els recursos adequats per a protegir-lo. Tornar als orígens és, a vegades, la millor opció per a sobreviure en el futur.