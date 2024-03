Emergències cobertes

Creat: Actualitzat:

La zona del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre no destaca per experimentar situacions meteorològiques extremes de manera habitual. No de manera reiterada, almenys fins no fa gaires anys. És fàcil recordar de quina manera diversos temporals han afectat les nostres costes i hem incorporat al nostre llenguatge conceptes com el de DANA. Els incendis i les inundacions per crescudes de rius eren les situacions d’emergència amb els que calia conviure de manera esporàdica. El canvi climàtic, però, està afectant el nostre ecosistema i ha modificat les pautes climatològiques amb les quals convivim. Assistim a estius eterns i episodis de calor extrema en èpoques gens normals. La sequera afecta mig país, mentre apareixen temporals de neu en moments i àmbits geogràfics inesperats. Per això resulta gairebé una qüestió de sentit comú la iniciativa de la Diputació de Tarragona d’incrementar substancialment el pressupost previst per a fer front a pal·liar situacions de catàstrofes o emergències naturals. Els municipis, d’aquesta manera, poden tenir una resposta més ràpida i substancial per normalitzar allò que la meteorologia pugui desencaixar. I, en realitat, la millor notícia serà si aquest fons no s’ha de fer servir.