La perspectiva de la distància

El nostre país ha aconseguit situar els seus centres universitaris en la primera línia de la qualitat. I fins i tot universitats que podria considerar-se ‘petites’ en comparació a les institucions més establertes, com la Rovira i Virgili, han pogut demostrar la seva capacitat per a la formació de talent local. Però també és cert que hi ha una certa proporcionalitat inversa entre la capacitat de la URV de generar professionals, amb la possibilitat del mercat d’assumir-los i integrar-los en una dinàmica laboral. És a dir, que el talent local marxa fora del país per trobar millors oportunitats laborals o d’investigació. Aquesta és una realitat que per a revertir-la cal temps i disposició política a molts nivells. Però a Reus s’han empescat la manera de, malgrat tot, treure profit d’aquest talent emigrat. Als reusencs els costa trencar vincles emocionals amb la ciutat i per a això des de Redessa han obert una eina per mantenir-los connectats, de moment seran dotze, amb la realitat de la ciutat. Se’ls demana implicació, i aportació d’idees i propostes. Sovint es diu que la distància dona una millor perspectiva i potser aquest serà el secret per aconseguir aportacions més útils. El pas següent serà traslladar-les a àmbit pràctic, però aquesta ja serà una altra història.