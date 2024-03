Justícia menstrual

Creat: Actualitzat:

Hi ha dades estadístiques que resulten demolidores. Així, per exemple, un 23% de dones catalanes han reutilitzat productes d’un sol ús d’higiene menstrual per raons econòmiques i un 44% de dones han utilitzat productes menstruals que no eren de la seva preferència perquè els que volia eren massa cars. Són dades de l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió realitzada l’any passat.

Tot just aquesta setmana, dins la campanya ‘La meva regla, les meves regles’, la Generalitat ha començat a distribuir a través de les farmàcies productes menstruals gratuïts i reutilitzables. Es tracta de productes ecològics que no són els d’ús més generalitzat, però que compleixen a la perfecció amb la seva finalitat. Afortunadament, ja han començat a trencar-se tabús absurds que plantejaven la menstruació com un fenomen íntim, que ho és, però sobre el qual costa molt parlar-ne obertament.

A poc a poc la nostra societat masculinitzada comença a adonar-se que al voltant de la meitat de la població mundial ha de conviure amb aquesta funció biològica. Reduir la despesa que els hi representa és una qüestió de justícia social. I ho és independentment de si vivim o no en un espai socioeconòmic regularitzat.