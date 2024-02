El torcebraç de Salou

Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou continua enrocat en la seva posició contra el projecte tècnic actual del TramCamp. Ha presentat al·legacions, reclamant estudis ambientals i manté el seu posicionament, expressat ja fa setmanes, per intentar eliminar l’efecte de les catenàries. Hi ha, però, una petició subjacent i és el reclam de 9,4 milions d’euros que el consistori fa al govern català.

Es tracta d’un compromís del 2013 per la urbanització de l’antic traçat ferroviari al municipi. Fons del consistori salouenc han reconegut que estan negociant amb la Generalitat per aconseguir finalment aquest pagament pendent i, afegeixen, ara mateix s’està més a prop que mai de l’acord. No hi ha dubte que el posicionament de Salou sobre el TramCamp està vinculat a aquest acord.

La Generalitat no es pot permetre ara mateix perdre els diners provinents dels Next Generation destinats al tramvia i un retard en el projecte pot tenir com a conseqüència aquest efecte no desitjat. El torcebraç entre Salou i el govern català pot acabar en un efecte beneficiós per la urbanització del vial de Salou a PortAventura, però a hores d’ara sembla un joc polític delicat que afecta una infraestructura que resultarà vital pel desenvolupament futur del Camp de Tarragona.