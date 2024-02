Protocols d’atenció

Creat: Actualitzat:

L’onze de febrer, la caiguda d’un arbre sobre l’atracció familiar Tomahawk a PortAventura va deixar una catorzena de ferits, dels quals n’hi ha que encara estan ingressats a l’hospital. Hi ha una investigació oberta sobre les causes de l’accident, però hi ha algunes evidències, com ara la implicació del fort vent que aquell dia bufava a Tarragona.

Després de l’accident, de seguida es van generar tota mena d’especulacions que l’ambigüitat en la comunicació oficial no va ajudar a resoldre. Hi ha veus que defensen que tot plegat va ser la conseqüència d’un cúmul de factors fortuïts. I potser és així. El que no pot considerar-se fortuït és que, malgrat que no sigui un element clau en la seguretat vigent al parc, el pla d’autoprotecció estès pendent de renovar. Les dates d’oberta i tancament estan perfectament planificades com per permetre’s obviar aquesta circumstància.

El que encara sobta més, d’acord amb els testimonis dels ferits en l’accident, és la manca de reacció en l’atenció a les persones que, després de pagar una entrada per una jornada d’oci, aquesta gairebé acaba en tragèdia. Els protocols de seguretat potser caldrà revisar-los, però els d’atenció a l’usuari-víctima en cas de qualsevol incident és evident que també.