Menys papers, més gestió

Creat: Actualitzat:

Sense context pot arribar a semblar un oxímoron, però als ajuntaments els fa nosa la burocràcia. Evidentment que els ens locals són en bona part els causants dels maldecaps de molts ciutadans, que han de gestionar fiscalitat, permisos d’obres, llicències d’activitat... Però quan es tracta de posar en marxa la maquinària de facilitar serveis als ciutadans, tot just, sovint els consistoris topen amb moltes dificultats, bàsicament, burocràtiques.

En el cas dels ajuntaments mitjans i petits, que no disposen del personal necessari per a gestionar tot el que es genera o arriba dins la dinàmica de treball habitual, la situació pot arribar a ser fins i tot ofegadora. De fet, fins i tot i hi ha un dèficit sagnant de secretaris i administratius a pobles petits que no fa res més que agreujar aquest problema. Per això és important que el pla ImpulsDipta segueixi els passos programats i ja disposi de les eines normatives per tirar-lo endavant.

La Diputació, tot i que ara sorgeixen veus polítiques discordants, continua sent un element imprescindible pel funcionament dels ajuntaments tarragonins. ImpulsDipta, a més, està pensat per a reduir burocràcia i, al capdavall, fer més àgils els tràmits i les resolucions de subvencions i projectes que recauen en beneficis dels ciutadans.