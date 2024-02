Drogues comunes

Creat: Actualitzat:

Amb una base d’enquestes molt àmplia, les dades que aquest dimarts ha presentat la URV sobre consum de drogues i addiccions entre els adolescents és, a la vegada, molt fidedigna de la situació real a la ciutat de Tarragona i, com a conseqüència, també força preocupant. Bàsicament, quan es parla de les drogues més comunes, el tabac, el cànnabis i l’alcohol, hi ha un component que no se’n pot separar. Encara ara són considerades drogues, caldria dir ‘de baixa intensitat’. L’alcohol i el tabac són productes de venda regulada, sotmesa a pagament d’impostos, fins i tot, i estem cada cop més a prop de què el cànnabis també ho sigui. En qualsevol cas, es tracta d’adolescents de 15 a 17 anys en què el consum d’aquestes substàncies, sense mesura i control, pot ser catastròfic per la seva salut, tant física com mental. La paradoxa que expressen les dades de l’estudi, és que els nostres joves cada vegada estan més informats –de fonts poc contrastades, com les xarxes o internet, però també de les contrastades. I malgrat això, el consum no tendeix a disminuir. Afortunadament, si alguna cosa positiva té aquest augment del coneixement, és que sí que evita anar a petar a substàncies més dures i perilloses. Però continua sent de poc consol, això.