TurisMarket ha començat aquest dilluns a les instal·lacions de FiraReus amb una seixantena d’expositors. És una primera experiència per posar en comú dos sectors que, en realitat, no tenen massa sentit l’un sense l’altre. L’hostaleria i el turisme són, de fet, dues cares de la mateixa moneda i el que segurament sorprèn més que no hi hagués fins ara un esdeveniment que posés en contacte aquests dos motors econòmics vitals pel desenvolupament econòmic i social del Camp de Tarragona. Per poder oferir una experiència turística integral, operadors públics i privats necessiten disposar d’un servei d’hostaleria de primer nivell que atengui les necessitats que plantegen els visitants. De la satisfacció del client, i encara més ara en l’època de les xarxes socials, depèn en gran part la promoció d’un espai o una ciutat. Aquesta satisfacció, a banda dels atractius turístics, se sustenta sobretot en els serveis que ofereix l’hostaleria i la restauració. D’aquesta manera, la primera experiència del saló TurisMarket, si s’aconsegueixen compaginar empreses de primer nivell dels dos sectors, ha de representar el primer pas cap a un esdeveniment que només pot repercutir en la millora de la qualitat dels serveis que ofereixen.