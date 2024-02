Aparcar per treballar, treballar per aparcar

Creat: Actualitzat:

D'es d'avui estaran en vigor les noves mesures que pretenen facilitar als treballadors tarragonins l'accés al seu lloc de treball sense que les noves zones d'estacionament regulat els penalitzin. Les mesures arriben quan l'equip de govern ha realitzat el desplegament de les zones regulades en espais on fins ara no existien, una circumstancia que li ha comportat una forta contestació per part de l'oposició municipal. Les mesures previstes han d'ajudar al col·lectiu dels treballadors, tot i que quan es tracta d'estacionament de vehicles, aquest pot ser un concepte massa eteri. La mesura que, segurament, resultarà més controvertida és la que permetrà als residents que paguin zona verda decidir si la seva tarifa s'aplica sobre el sector on treballen, en lloc d'on resideixen. Obligar a triar representa que qualsevol horari que no sigui d'una jornada partida 'tradicional', deixarà sense efecte la tarifa a la zona de residencia, on caldrà tornar a pagar per poder aparcar. També tindrà un efecte de repercussió social, perquè acabarà beneficiant els usuaris de major poder adquisitiu. Qui tingui un aparcament privat, podrà sumar-hi la tarifa de resident per poder aparcar a la feina a un preu molt més baix que li correspondria sense aquest benefici.