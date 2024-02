Una ciutat amb orgull

Creat: Actualitzat:

L'acceptació i la tolerància són valors fonamentals per conseguir una societat justa i equitativa. La ciutat de Tarragona se sumarà, de manera oficial aquest any, a la celebració del Dia de l'Orgull LGTBI+. No serà la primera ocasió que es faran sentir les reivindicacions del col·lectiu a la ciutat, però si serà la primera vegada que es farà amb voluntat de convertir-se en una celebració més dins el panorama d'activitats. La jornada, pensada per celebrar la diversitat sexual i de gènere, i per defensar els drets i la igualtat per a la comunitat LGTBI, l'organitzarà l'Ajuntament, que ara ha tret a licitació la seva definició. Hi ha previstes activitats a la plaça Corsini i una desfilada per tota la Rambla Nova que, en principi, porta com a referencies d'altres com la del PRIDE Barcelona. Que el consistori hagi decidit fer una aportació econòmica per la celebració no és discutible, tot i que hauria estat preferible que l'organització sorgís des del teixit associatiu del col·lectiu LGTBI+ tarragoní. Que això no sigui així evidència que, en realitat, encara no hi ha prou substrat per a poder-ho fer d'una altra manera. Potser la celebració aquest any pot representar també un punt d'inflexió en la vitalitat i creixement dels grups que defensen els drets d'aquest col·lectiu.