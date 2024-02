Pagar igual, però millor

Creat: Actualitzat:

Habitualment, els serveis de transport municipals apliquen el que es podria denominar com un preu polític. El consistori assumeix que amb els bitllets que es venen no s’assumirà el cost real del servei, però, a més, s’apliquen tarifes que, sota el seu criteri, són prou populars per a promoure l’ús del transport públic. Sota aquesta premissa, hi ha fins i tot compromisos polítics que van més enllà. A Tarragona la possibilitat d’aconseguir la gratuïtat del servei que ofereix l’EMT va ser un dels elements de discussió durant la passada campanya electoral. A hores d’ara, després de la complicada negociació per assolir un pressupost pel 2024 i el nivell de despesa i ingressos previstos, cal determinar que el propòsit del bus gratuït queda, com a mínim, aparcat. També ho evidencia que ara el consistori ha adjudicat el servei per facilitar el pagament amb targeta dels bitllets, una demanda llargament reclamada pels usuaris des de fa anys. Descartat, doncs, que no s’hagi de pagar, almenys hi ha un consol menor: que els pagaments puguin ser més ràpids i àgils, sense dependre si es disposa d’efectiu –o de massa efectiu. La qual cosa també era un problema. La pròxima primavera, doncs, el bus costarà el mateix, però serà més fàcil pagar.