Un lloc digne on viure

Malgrat que es tracta d’una necessitat essencial i vital, el dret a un habitatge digne no sempre es compleix. En el cicle social, l’emancipació dels joves passa, en gran manera, per la possibilitat de disposar d’un lloc propi on viure. No és l’únic factor, evidentment, però sí que és un de determinant. La realitat, però és que l’accés a l’habitatge cada vegada és més complicat. Malgrat les possibilitats que ofereixen les entitats financeres, per a poder fer front als costos actuals de les hipoteques cal un múscul econòmic que les famílies tenen complicat assolir. I els lloguers, com a conseqüència directa, també s’han col·locat a nivells impossibles, fins i tot en zones que abans es consideraven poc atractives. Els projectes cooperatius que ara comencen a proliferar es presenten com una solució a aquestes dificultats. I no són pas una novetat. A grans ciutats hi ha arquitectes o promotores que ja ho incentiven, però es tracta de clients amb una capacitat econòmica important. Els que ara s’han posat en marxa a Reus i a Tarragona han de permetre que persones amb recursos econòmics ‘normals’ puguin accedir a un habitatge digne. El principal inconvenient és la dilació temporal, però segur que és un problema menor si l’objectiu és tan desitjat.