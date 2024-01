Creat: Actualitzat:

Pratdip no és un municipi gran. Hi ha empadronades al voltant de 700 persones el que, en realitat, el converteix en un model molt reiteratiu arreu de Catalunya. Hi ha centenars de pobles i viles que se situen per sota del miler d’habitants. En el seu futur intervenen, de manera significativa, condicionants geogràfics. Les estadístiques indiquen que bàsicament són els municipis de zones de costa els que aconsegueixen guanyar població, mentre que els d’interior experimenten la tendència contrària. A Pratdip, ho expliquem a l’edició d’avui, ha tancat el forn centenari que hi havia. Els costos i la manca de suficient demanda han acabat precipitant el tancament i els propietaris no han trobat ningú que vulgui mantenir el negoci. Els forns estan desapareixent de l’àmbit rural i normalment la substitució prové de produccions industrials, despersonalitzades i sense el valor afegit, sovint, de la qualitat. I segurament també cal sumar a les raons de la seva desaparició que es tracta de feines especialment sacrificades en horaris i condicions. El peatge laboral és massa alt, però la paradoxa és que en altres àmbits, més urbanites, sí que tenen sortida productes més cars, però també de més qualitat. Qüestió de volum de clients, al capdavall.