La qualitat del producte local

Els actuals responsables de la Cambra de Comerç de Reus han decidit reprendre una iniciativa de la presidència de Jordi Just i han engegat el procés per aconseguir la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) pel vermut del territori. Caldrà posar d’acord a productors i institucions per delimitar un àmbit geogràfic concret (una de les especificacions de la IGP) i també treballar en la denominació que ha de servir com a nexe comú.

Actualment, la marca Vermut de Reus està vinculada a Reus Promoció i caldrà tenir aquest aspecte en compte per determinar com acaba definint-se aquesta IGP. No serà un procés ràpid, però el que es busca és poder disposar d’una eina de promoció i que serveixi també com a estàndard de qualitat. Un exemple pròxim i que, tot just aquest cap de setmana ha demostrat la seva vitalitat, és la IGP Calçot de Valls. El seu àmbit geogràfic sobrepassa l’Alt Camp, però hi ha uns requisits de qualitat i producció marcats a partir de ‘la base’ original vallenca. Això serveix per a vendre Valls com a bressol del producte i, al mateix temps, cal no oblidar-ho, també representa un element d’autoexigència per aconseguir que sempre es mantingui la qualitat. Això al final repercuteix en benefici del productor i també del consumidor.