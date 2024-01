Bicicletes que comencen a rodar

Creat: Actualitzat:

El 30 de gener, Reus viurà la posada en marxa del servei de bicicletes compartides, batejat com la Ganxeta. El servei es gestionarà a través d’una aplicació i per a utilitzar-la cal que l’usuari abans s’hi registri. Segons les dades que publiquem en l’edició d’avui, actualment hi ha més de 430 persones que s’han inscrit per poder fer-ne ús. Encara no són dades definitives, perquè el procés de registre cal que sigui validat i perquè, en els pròxims dies, segurament molts indecisos –el cost mensual de sis euros és un element determinant al respecte– acabaran per formalitzar la inscripció. Així, malgrat que són dades encara provisionals, cal valorar positivament la resposta ciutadana. De fet, cal tenir en compte que en la primera fase del desplegament del servei, es posaran en circulació 250 bicicletes. L’orografia de Reus és propícia, per manca de grans desnivells, per a l’ús de la bicicleta i el clima també ajuda a fer-la extensiva durant gran part de l’any. L’Ajuntament ha optat per un model de gestió directa, més que no pas el d’una concessió, i de moment sembla que la resposta és positiva. Haurà de ser, al capdavall, un factor més dins el camí, inexorable, cap a convertir les ciutats en espais de baixes emissions.