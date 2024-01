Dessalinitzar per poder créixer

Creat: Actualitzat:

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona ha donat a conèixer en una entrevista un dels projectes que pot representar una millora substancial en el desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona. Es tracta de la proposta per desenvolupar una gran dessalinitzadora en els terrenys que el mateix port té a la zona de cap Salou, a la coneguda com l’antiga pedrera, a tocar, de fet, de la Pineda. Saül Garreta ha apuntat que es tracta d’un projecte a llarg termini, però que estan fent proves experimentals en processos de dessalinització i que avancen en el bon camí.

L’Aigua de l’Ebre, que ara torna a estar en primer pla d’actualitat a causa de la sequera, ha permès que la zona del Camp de Tarragona visqui una situació de privilegi respecte d’altres indrets de Catalunya. Però el mateix desenvolupament econòmic, perquè sigui sostenible i, al mateix temps pugui créixer, sempre necessita molts recursos. Un bon exemple és la producció d’hidrogen verd, una proposta recurrent, però encara poc sostenible. Una proposta com la de port, que disposa de la capacitat econòmica per a tirar-la endavant, és essencial per poder compaginar un ús industrial de l’aigua que no es fes a costa de l’ús per la població.